رئيس الحكومة اللبنانية يدعو إلى التهدئة وتجنب الانجرار وراء الفتنة

2021/10/14 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

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دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي جميع الأطراف في لبنان إلى سلك طريق التهدئة وعدم الانجرار وراء الفتنة.

وقال ميقاتي من غرفة عمليات قيادة الجيش إن القطعات ستواصل المضي في إجراءاتها الميدانية لإعادة بسط الأمن وتوقيف المتورطين في أحداث منطقتي الشياح وعين الرمانة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

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