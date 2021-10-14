عبدالعزيز بن سلمان: السعودية ستصبح نموذجًا يُحتذى به في إنتاج جميع أنواع الطاقة

2021/10/14 | 16:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية ستكون "نموذجًا يُحتذى به" من حيث إنتاج جميع مصادر الطاقة، لتصبح فعلاً دولة منتجة للطاقة وليس فقط دولة نفط وغاز.

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