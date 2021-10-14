2021/10/14 | 17:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، الخميس، إن واشنطن ستقدم مساعدة إضافية للجيش اللبناني بـ67 مليون دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نولاند تكشف عن مساعدة أميركية إضافية للبنان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نولاند تكشف عن مساعدة أميركية إضافية للبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).