2021/10/14 | 17:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني من المقرر أن ترسل الصين ثلاثة رواد إلى محطة فضاء غير مكتملة في وقت مبكر يوم السبت المقبل منهم أول رائدة فضاء صينية تزور المحطة التي سيمكثون فيها ستة أشهر.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تعتزم إرسال 3 رواد إلى محطة فضاء السبت المقبل المركز الخبري الوطني.

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