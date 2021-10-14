القبض على 46 متهماً بـ'قضايا متنوعة' في ميسان

2021/10/14 | 17:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، القبض على 46 مطلوبا بقضايا مختلفة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز،، أن "مفارز مراكز قسم شرطة البلدة وباشراف مدير القسم العميد محمد راضي لفته، ألقت القبض على (46) متهماً، تنوعت جرائمهم بين الارهاب والقتل العمد والايذاء والتهديد والاحتيال وحيازة وحمل السلاح غير المرخص".

وأضاف، أنه "تمت إحالة جميع المتهمين حسب الاختصاص لغرض استكمال الإجراءات القانونية اصوليا".

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