نصائح هامة لارتداء البنطلون مرتفع الخصر خلال الحمل

2021/10/14 | 17:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني على إطلالة مثالية تتوافق مع قوامها في هذه الفترة.لذلك تبحث عن ملابس جديدة لتتناسب مع شكلها وحجم بطنها.ولأن أكثر ما يشغل ذهنها هو الملابس التي تشعرها بحرية في […]

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