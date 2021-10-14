2021/10/14 | 17:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية شرطة محافظة الأنبار، اليوم الخميس، اعتقال ارهابيين اثنين، كانا قد شاركا في هجوم انتحاري استهدف مقرا أمنيا في مدينة الرمادي، مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.وقالت المديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بمنفذي الهجوم الانتحاري الأخير على مقر أمني بالرمادي المركز الخبري الوطني.

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