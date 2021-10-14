2021/10/14 | 17:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الخميس، ان ملاحظات بعض الأطراف على العملية الانتخابية أمر مشروع وهناك قانون ينظم الاعتراضات.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي وحضره مراسل NRT عربية اليوم، (14 تشرين الاول 2021)، ان "الحكومة تلقت إشادات بنزاهة الانتخابات واعترافا دوليا بها"، مشيرا إلى ان "الانتخابات كانت اول اهداف الحكومة وانجزت الوعد الذي قطعته على نفسها".

يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح حكومي بشأن اعتراضات القوائم الخاسرة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح حكومي بشأن اعتراضات القوائم الخاسرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).