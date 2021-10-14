الإطاحة بالإرهابي عثمان الجميلي في الفلوجة

2021/10/14 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

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تمكن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على متهم بالمادة اربعة ارهاب في مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار.

وذكر إعلام الحشد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "بعد مقاطعة معلومات استخبارية دقيقية نجحت قوة من استطلاع اللواء 27 المهمات الخاصة واللواء الثاني في الحشد من القاء القبض على المدعو عثمان خليل محميد الجميلي في حي المعلمين بالفلوجة، طبقا لمذكرة قبض قضائية صادرة بحقه وفق المادة الرابعة من قانون الارهاب".

وأشار إلى، "اتخاذ القوات الإجراءات القانونية اصوليا بحق المتهم ومنها إحالته الى الجهات المختصة".

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