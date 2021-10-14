2021/10/14 | 18:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -الزمان ابلغ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، تعليماته الى اللجنة التفاوضية الخاصة بالتحالفات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة.وكان الصدر اعلن، الخميس، عن تشكيل لجنة تفاوضية تضم 4 من قادة التيار مهمتها بحث إمكانيات إجراء تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك عقب تصدر التيار الصدري النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم التيار الصدري يلتقي لجنة التفاوض مع الكتل الفائزة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم التيار الصدري يلتقي لجنة التفاوض مع الكتل الفائزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).