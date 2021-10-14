"ديالى" للصناعات الكهربائية بالعراق: الدولار والمخصصات المالية وراء توقف 3 معامل

2021/10/14 | 18:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن العراقية، اليوم الخميس، توقف ثلاثة معامل تابعة لها بسبب عدم وجود تخصيصات مالية.وذكر عبد الستار الجنابي، مدير الشركة في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية …

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