ثقافة الحاجز وتقنيات الهيمنة - محمود الصباغ

2021/10/14 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغ مازلت أذكر صبيحة ذلك اليوم الذي كنت أجلس فيه في المقعد الخلفي لسيارتنا التي كتنت تقودها أمي، ثم كيف أعلنت لها، وبكل زهو: "عليك أن تعرفي يا أمي، أنني الطفل الوحيد في الروضة، برمتها، من يفكر بعقلٍ وليس بصوتٍ عالٍ"، كنت لم أتجاوز أربع سنوات، وحين ابطأت أمي السيارة بانتظار الإشارة الضوئية، انتهزتْ الفرصة لتلتفتَ نحوي، بما يسعفها من وقت، وهي تبتسم وتقول بهدوء: " ولكن قل لي كيف ......





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