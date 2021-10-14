بعد 20 عامًا من الاحتلال الغربي / الاقتصاد الأفغاني .. أزمة مستفحلة وانهيار التام * - رشيد غويلب

2021/10/14 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب اعدادكان الوضع الاقتصادي في أفغانستان كارثيًا حتى قبل أن تسيطر طالبان على السلطة بسرعة خاطفة.



بعد قرابة 20 عامًا من الاحتلال الغربي.



وفقًا لحسابات البنك الدولي، لا تزال المساعدات الإنسانية وصناديق التنمية الغربية والإنفاق الغربي على الجيش تشكل حوالي 43 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان؛ وتم تمويل ثلاثة أرباع الإنفاق الحكومي من برامج الدعم.



لقد أدى التدفق الكبير للأموال إلى إبق ......





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