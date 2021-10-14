الرشيد يعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة لاحدى الوزارات

2021/10/14 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، عن صرف مكافأة نهاية الخدمة لاحدى الوزارات العراقية.

وذكر المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تم صرف وجبة مكافاة نهاية الخدمة لذوي الشهداء في وزارة الداخلية".

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