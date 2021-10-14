الداخلية تصدر قراراً يخص البطاقة الوطنية

2021/10/14 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تنويه هام من اجل تبسيط الاجراءات على مواطنينا الكرام، تقرر ان يكون يوم السبت دوام لكوادر مديرية شؤون البطاقة الوطنية في جانب الكرخ لدائرة احوال ( الكاظمية) فقط وجانب الرصافة للدوائر احوال ( الاعظمية - بغداد الجديدة - الرصافة - مدينة الصدر ) فقط في محافظة بغداد ، لغرض استقبال وترويج معاملات المواطنين ولاستيعاب الزخم الحاصل فعلى الراغبين من ابناء هذه المناطق المؤشرة اعلاه مراجعة الدوائر لانجاز معاملاتهم … لذا نسترعي انتباهكم.

مع تحيات/ قسم العلاقات والاعلام في المقر العام

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