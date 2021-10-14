نتائج اقتراع المحطات المحجورة في بغداد/ الكرخ

2021/10/14 | 18:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية ، تقارير نتائج اقتراع المحطات المحجورة في بغداد/ الدوائر الانتخابية في جانب الكرخ .طبقا لعملية العد والفرز اليدوي التي جرت في قاعة الشرف (الجندي المجهول)، اليوم الخميس ./انتهى5للاطلاع على نتائج اقتراع المحطات المحجورة ..يرجى الضغط على الرابط الالكتروني ادناهhttps://ihec.iq/karkh/

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