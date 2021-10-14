2021/10/14 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تدرس شركة “أبل” الأميركية طرقا لتحويل سماعتها “إيربودز” إلى جهاز صحي يستخدم في تحسين السمع وقراءة درجة حرارة الجسم ومراقبة حالته، وفقًا لوثائق اطلعت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية ونقلاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سماعات “ابل” جديدة لتحسين السمع وقراءة درجة حرارة الجسم المركز الخبري الوطني.

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