حرب بيانات بعد ساعات بيروت العصيبة.. و

2021/10/14 | 19:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقتل ستة أشخاص وأصيب ثلاثون، على الأقل، بجروح جراء إطلاق رصاص أثناء تظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، دون أن تتضح على الفور الجهة التي بادرت إلى إطلاق النار.

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