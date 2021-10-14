2021/10/14 | 19:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، جعل السبت دواماً رسمياً في 5 دوائر جنسية ببغداد لاستيعاب الزخم الحاصل.وقالت الوزارة في بيان، إنه “من أجل تبسيط الإجراءات على مواطنينا الكرام، تقرر أن يكون يوم السبت دواما لملاكات مديرية شؤون البطاقة الوطنية في جانب الكرخ لدائرة أحوال (الكاظمية) فقط، وجانب الرصافة لدوائر أحوال (الاعظمية – بغداد الجديدة – الرصافة – مدينة الصدر) فقط في محافظة بغداد”.وأضافت، أن الهدف من ذلك جاء “لغرض استقبال وترويج معاملات المواطنين ولاستيعاب الزخم الحاصل، فعلى الراغبين من أبناء هذه المناطق المؤشرة أعلاه مراجعة الدوائر لإنجاز معاملاتهم”.

التالي

منذ 3 ساعات

شرطة ميسان تلقي القبض على 46 متهماً بقضايا متنوعة

منذ 6 ساعات

الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على اربعة ارهابيين وتضبط عبوات والغام في الانبار وصلاح الدين

منذ 8 ساعات

رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ينفي إعفاءه من منصبه

منذ 9 ساعات

ضبط اختلاسات ومبالغة بمصروفات في صحة وبلدية النجف

منذ يوم واحد

الداخلية تحدد موعد إيقاف العمل بهوية الأحوال المدنية

منذ يوم واحد

ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ببغداد

منذ يوم واحد

الدفاع المدني تعالج كميات كبيرة من المتفجرات في ديالى

منذ يوم واحد

توجيهات أمنية بحماية صناديق الاقتراع في بغداد

منذ يوم واحد

النزاهـة تضبـط متهـماً متلـبساً بالـرشـوة لقاء إصدار تَقْريرٍ طبِّيٍّ

منذ يوم واحد

القبض على مبتز هدد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تقرر جعل السبت دواماً رسمياً بـ 5 دوائر جنسية في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تقرر جعل السبت دواماً رسمياً بـ 5 دوائر جنسية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).