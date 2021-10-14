العلماء يحددون فترة سريان مفعول الأجسام المضادة لـ

2021/10/14 | 19:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى فريق من العلماء الإيطاليين

والسويد دراسات متعلقة بـ"كوفيد – 19"

وحددوا فترة بقاء المناعة ضد فيروس

كورونا لدى من قد تعافوا من عدوى

الفيروس التاجي.

ووفقا لنتائج الدراسات فإن المرضى

الذين أصيبوا بـ

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