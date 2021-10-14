علاوي: قاآني زار بغداد بعد الانتخابات.. الاقتراع خضع لتدخلات خارجية

2021/10/14 | 19:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء الاسبق، اياد علاوي،

عن زيارة سرية اجراها قائد فيلق القدس

الإيراني الى بغداد بعد الانتهاء من

الانتخابات التشريعية، فيما أشار إلى

أن العملية الانتخابية الأخيرة في

العراق خضعت لـ"تدخلات

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