تصاميم ’مدينة المتنبي’ السكنية ترى  النور

2021/10/14 | 19:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

صادقت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، نازنين وسو، الخميس، على التصاميم التفصيلية لمدينة المتنبي السكنية الجديدة في محافظة واسط.

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وأكدت الوزيرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (14 تشرين الاول 2021)، أنه "تمت المصادقة على التصاميم التفصيلية للمدينة الجديدة، والتي سبق وأن صادقنا على تصميمها الأساس لغرض تهيئتها كوحدات سكنية ضمن مشروع المدن السكنية الجديدة لمبادرة (داري)".

وأشارت الى أن "المساحة الكلية للمدينة الجديدة تبلغ حوالي 16547 دونماً، وتحتوي على 56914 وحدة سكنية افقية، إضافة إلى 2500 وحدة سكنية عمودية بالإضافة إلى مناطق سكنية مهيأة للاستثمار السكني، ليكون مجموع الوحدات السكنية فيها 72.059 وحدة سكنية، وتخدم ما يقارب 432354 نسمة من أبناء المحافظة، وضمت كذلك استعمالات أخرى تعليمية وصحية وتجارية وصناعية وترفيهية وغيرها".

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