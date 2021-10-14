منتخب الشباب يخسر أمام رديف الإفريقي التونسي ودياً

2021/10/14 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

خسرَ منتخبُ الشباب أمام فريق رديف الإفريقي التونسي بهدفين من دون مقابلٍ في المباراة الودية التي جمعتهما في ملعب المنزه الدوليّ ضمن معسكره التدريبي المقام في تونس.ودخلَ منتخب الشباب الشوط الأول بتشكيلةٍ جلّها من اللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة.وأجرى مدرب المنتخب (عماد محمد) تغييرات عديدة في الشوط الثاني الذي شارك فيه أغلب عناصر الفريق من أجل تقليل الفوارق الفنية بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء، واكتساب الخبرة اللازمة بمواجهة فريقٍ قوي يمتلك لاعبين محترفين من جنسيات مختلفة.

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