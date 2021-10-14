“لقاء مثمر” يدفع وزير الصحة لاتخاذ 10 قرارات تخص الزعفرانية

2021/10/14 | 20:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني قرر وزير الصحة والبيئة، هاني العقابي، اليوم الخميس، إصدار 10 قرارات تخص الواقع الصحي في مدينة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة بغداد، بعد عقد لقاء مع رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام […]

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