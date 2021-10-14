سامي الجميّل لـCNN: حزب الله يحاول تدمير سلطة القضاء في لبنان

2021/10/14 | 20:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سامي الجميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، في مقابلة لـCNN، إن حزب الله يحاول تدمير السلطة القضائية في لبنان، مؤكدًا أن حزب الله يحاول إزالة القاضي الذي عُين للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، معربًا عن قلقه من وقوع كل المؤسسات اللبنانية تحت قبضة الحزب.

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