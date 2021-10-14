2021/10/14 | 20:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EZoKjs35u0E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مناشدات الى المرور بتنظيم عمل الكراجات وعدم السماح للخصوصي بالسير) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مناشدات الى المرور بتنظيم عمل الكراجات وعدم السماح للخصوصي بالسير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).