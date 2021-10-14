2021/10/14 | 20:35 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جانب من احتفالية أهالي شنكال بمناسبة فوز مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: w1FMQP3kv3o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جانب من احتفالية أهالي شنكال بمناسبة فوز مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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