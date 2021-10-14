2021/10/14 | 20:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BZBNcDseOVE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاكراد مع الصدريين ام مع المالكيين | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاكراد مع الصدريين ام مع المالكيين | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).