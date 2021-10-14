2021/10/14 | 20:35 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يؤكد أن الانتخابات الأخيرة أجريت بأعلى درجات النزاهة .. وملفات اخرى في نشرة الـ8 لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: oAkN5fWNInQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يؤكد أن الانتخابات الأخيرة أجريت بأعلى درجات النزاهة .. وملفات اخرى في نشرة الـ8 لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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