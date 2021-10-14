تحالف قوى الدولة: حصلنا على 400 ألف صوت.. وستكون لنا وقفة أخرى

2021/10/14 | 20:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي لتيار الحكمة الوطني نوفل أبورغيف، الخميس، أن تحالف قوى الدولة، سيتبع السياق القانوني، فيما يتعلق بنتائج الانتخابات.

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وقال أبو رغيف، خلال مؤتمر صحفي تابعه "ناس" (14 تشرين الأول 2021) إنه "ليس أمامنا إلا إتباع السياقات القانونية والأصولية في التعامل مع الاشكالات التي شابت اعلان النتائج ، وندعو الجميع الى اعتماد ذلك، ونجدد ثقتنا بالقضاء والجهات القانونية المعنية من أجل متابعة الشكاوى والطعون بمسؤولية عالية واحقاق الحق".

وأضاف أنه "بحسب النتائج التي قدمتها المفوضية في آخر إعلان لها فإن تحالف قوى الدولة حصل على 338 الف صوت وننتظر ماسيكون عليه العدد بعد النتائج النهائية".

وتابع، أن "ماكنتنا الانتخابية ومراقبونا يؤكدون بالقرائن حصول قوى الدولة على اكثر من 400 الف صوت ، وستكون لنا وقفة اخرى بعد حسم النتائج".

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