النتائج الكاملة لصناديق الاقتراع

2021/10/14 | 20:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت مفوضية الانتخابات، الخميس، نتائج صناديق الاقتراع "المحجورة"، والتي لم تدرج ضمن النتائج الأولية لأسباب تقنية.

وتضمنت النتائج المعلنة، 14 تشرين الأول/أكتوبر، أصوات 7 دوائر انتخابية في العاصمة بغداد بعد إجراء عملية العد والفرز الإلكتروني، وكما يلي:

تقرير النتائج لمحطات الاقتراع المحجورة - الدائرة الأولى في بغداد:

تقرير النتائج لمحطات الاقتراع المحجورة - الدائرة الثانية في بغداد:

تقرير النتائج لمحطات الاقتراع المحجورة - الدائرة الرابعة في بغداد:

تقرير النتائج لمحطات الاقتراع المحجورة - الدائرة الخامسة في بغداد:

تقرير النتائج لمحطات الاقتراع المحجورة - الدائرة السابعة في بغداد:

تقرير النتائج لمحطات الاقتراع المحجورة - الدائرة الثامنة في بغداد:

تقرير النتائج لمحطات الاقتراع المحجورة - الدائرة التاسعة في بغداد:

تقرير النتائج لمحطات الاقتراع المحجورة - الدائرة العاشرة في بغداد:

كما نشرت المفوضية نتائج الصناديق "المحجورة" لمحطات الاقتراع في جانب الكرخ من بغداد: اضغط هنا.

وقالت المفوضية، إنّ "نتائج الصناديق المحجورة للمحافظات ستنر تباعًا.

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