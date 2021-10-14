2021/10/14 | 20:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، القاء القبض على إرهابي مطلوب جنوبي بغداد.وذكرت القيادة في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، انه”تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد بتفعيل الجهد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تلقي القبض على ارهابي جنوبي بغداد المركز الخبري الوطني.

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