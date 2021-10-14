سياسي يصف نفسه بـ”مواطن خاسر” ويبعث رسالة الى الصدر ورئيس مجلس القضاء الاعلى

2021/10/14 | 22:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بعث السياسي العراقي ابراهيم الصميدعي، اليوم الخميس، رسالة مفتوحة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، بعنوان “الانتخابات واشكالية النتائج”.وقال الصميدعي خلال الرسالة التي […]

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