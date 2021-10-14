انتخاب الولايات المتحدة لعضوية مجلس حقوق الإنسان.. وبلينكن يعلق

2021/10/14 | 22:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعيد الخميس، انتخاب الولايات المتحدة عضواً لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بدءاً من العام 2022.

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