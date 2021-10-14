العتبة الحسينية تبدأ بحملة لصيانة ’رحلات’ و ’شبابيك’ المدارس الحكومية بكربلاء

2021/10/14 | 22:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم الصيانة في العتبة الحسينية

المقدسة، الخميس 14 تشرين الأول، إطلاق

حملة لصيانة المقاعد المدرسية في

المدارس الحكومية بمدينة كربلاء

المقدسة.

وقال رئيس القسم المهندس يوسف أسعد صالح

لوكالة نون الخ

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