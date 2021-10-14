2021/10/14 | 22:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفى حسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، الخميس، تحديد يوم غد الجمعة موعداً لإعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن العمل يجري بوتيرة سريعة لإكمال الإجراءات.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الهنداوي في حديث لـ "ناس" (14 تشرين الأول 2021)، إن "هناك جهوداً حثيثة تبذلها الفرق المختصة في هذه الساعات لإكمال الخطوات المتبقية ونحن نأمل أن تتمكن الفرق خلال الساعات المقبلة أو يوم غد من إكمال العملية"، مبيناً أن "نهاية عملية العد والفز اليدوي لا تعني الإعلان عن النتائج فوراً بل سيتبع ذلك بعض الإجراءات التي هي من الاختصاصات الحصرية للمفوضية".

وتابع الهنداوي، أن "كل ما يتعلق بتحديد مواعيد النتائج هي من صلاحيات مفوضية الانتخابات والأخيرة هي السلطة الحصرية المختصة بكل ما يتعلق بالانتخابات ونتائجها".

وسبق ان تداولت صفحات تواصل اجتماعي ووسائل إعلام أنباءً عن تحديد يوم غد موعداً لإعلان النتائج، قبل أن ينفي الهنداوي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستشار حسين الهنداوي ينفي تحديد يوم غد موعداً للنتائج النهائية: هذه صلاحيات المفوضية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المستشار حسين الهنداوي ينفي تحديد يوم غد موعداً للنتائج النهائية: هذه صلاحيات المفوضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).