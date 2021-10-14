كريم بنزيمة: مبابي لاعب عظيم أتمنى انضمامه لريال والكرة الذهبية حلم طفولتي

2021/10/14 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكد النجم الفرنسي كريم بنزيمة أنه يتمنى أن ينضم إليه مواطنه كيليان مبابي في صفوف ريال مدريد الإسباني، كما أعرب عن رغبته في التتويج بالكرة الذهبية.كانت تقارير إعلامية قد […]

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