2021/10/14 | 22:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن مفاوضات نادي برشلونة مع أحد لاعبيه بشأن تجديد تعاقده قد انهارت، رغم الوصول إلى مراحل متقدمة في المحادثات.وينتهي عقد سيرجي روبيرتو لاعب وسط برشلونة مع النادي الكتالوني نهاية موسم 2021/2022 الجاري، في 30 يونيو من العام المقبل 2022.ويتفاوض برشلونة مع روبيرتو حول تخفيض عقده، في ظل الأزمة التي يُعاني منها النادي الكتالوني، مع التوقيع على عقد مدته عامين حتى 30 يونيو 2026.وحسب شبكة "TV3.cat" الكتالونية، فإن المفاوضات بين برشلونة وسيرجي روبيرتو مُعلقة، رغم أن النادي كان واثقًا من تجديد عقده.وأشارت الشبكة إلى أن المفاوضات انهارت بين برشلونة وسيرجي روبيرتو، ويُمكن أن يغادر النادي هذا الصيف مع نهاية عقده.ولم توضح الشبكة ما إذا كان برشلونة سيحاول استئناف المفاوضات مرة أخرى مع روبيرتو بشأن التوقيع على عقد جديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انهيار مفاوضات تجديد عقد لاعب برشلونة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انهيار مفاوضات تجديد عقد لاعب برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).