2021/10/14 | 22:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني طالبت حركة حقوق، اليوم الخميس، بإعادة العدّ والفرز اليدوي الكامل في جميع المراكز والمحطات.وقالت الحركة في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، “نطالب بإعادة العدّ والفرز اليدوي الكامل في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هددت بالاعتصام..



حركة حقوق تطالب المفوضية بإعادة العدّ والفرز اليدوي المركز الخبري الوطني.

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