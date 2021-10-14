2021/10/14 | 22:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني اكتشف علماء الفلك كوكبا بحجم المشتري يدور حول قزم أبيض في مجرة ​​درب التبانة، وهو ما يمثل المرة الأولى التي يُشاهد فيها عالم بحجمه حول نجم ميت.وعندما يقترب نجم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف كوكب ضخم بـ”حجم المشتري” يدور حول نجم ميت! المركز الخبري الوطني.

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