2021/10/14 | 22:20 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: UJbJ40iJ7kg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بنات من عمر الورد ندبحو بالسكاكين - من هم قتلة المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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