2021/10/14 | 22:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YBQPQZc7x8U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عصام حسين: نسبة التزوير في الانتخابات صفر بالمئة ومن يشكك بالمفوضية يبرر الخسارة لجمهوره) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عصام حسين: نسبة التزوير في الانتخابات صفر بالمئة ومن يشكك بالمفوضية يبرر الخسارة لجمهوره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).