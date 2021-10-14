الولايات المتحدة تدعو للتهدئة.. وحماية قضاة لبنان من العنف و

2021/10/14 | 23:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة تقدم "خالص تعازيها للشعب اللبناني والمتضررين من الخسائر المأساوية في الأرواح خارج قصر العدل في بيروت في وقت سابق من صباح اليوم".

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