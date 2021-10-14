نتائج محطات الاقتراع المحجورة لمحافظة ديالى

2021/10/14 | 23:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس نيوز" القائمة الكاملة لنتائج العد والفرز اليدوي التي أجريت في المحطات المحجورة في محافظة ديالى.

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وبالضغط على الرابط أدناه، سيمكنك معرفة أسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية المبكرة لعام 2021 حسب نتائج العد والفرز اليدوي:

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