2021/10/14 | 23:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: t7ygHUs46Ns
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نتائج الانتخابات.. الكتل الولائية تهدد بحرق البلاد والعباد والقوات الأمنية والقضاء يتفرجان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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