2021/10/14 | 23:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a0Hk1ongge4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أزمة نتائج الانتخابات بين صندوقين … الاقتراع أو السلاح ؟ برنامج حوار التاسعة مع د . زيد عبد الوهاب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أزمة نتائج الانتخابات بين صندوقين … الاقتراع أو السلاح ؟ برنامج حوار التاسعة مع د . زيد عبد الوهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).