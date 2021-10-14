رسميا.. تركيا تصادق على الاتفاقية المائية مع العراق

2021/10/14 | 23:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، الخميس، دخول الاتفاقية المائية الموقعة مع تركيا حيز التنفيذ، مشيرة إلى ان هذه التفاهمات لم تتوصل إليها بغداد لعقود.

وقال وزير الموارد، مهدي الحمداني في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، اليوم، (14 تشرين الاول 2021)، إن "الرئيس التركي صادق على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين العراقي والتركي" مؤكدا ان "المذكرة دخلت حيز التنفيذ اليوم"، وفقا للوكالة الرسمية.

وأضاف الحمداني، ان "وزارة الخارجية أبلغتنا رسميا بالمصداقة على المذكرة" مشيرا إلى ان "أحد بنود الاتفاقية، تتضمن أن يتم إطلاق حصة عادلة ومنصفة للعراق عبر نهري دجلة والفرات".

وتابع، ان "هناك انعطافة إيجابية كبيرة في طريقة التعاطي التركية مع العراق في ملف المياه" مؤكدا ان، "خلال فترة قصيرة نجحت الحكومة في التوصل إلى تفاهمات مع تركيا لم يحصل العراق عليها لعقود".

وبين: "هناك رغبة سياسية حقيقية من الجانب التركي للتعاطي الإيجابي في ملف المياه" لافتا إلى ان "حتى الآن لا يوجد تعاون ايجابي من قبل إيران، حيث تمت المطالبة بعقد اجتماع ولم نتلق رد عليه".

وعبر عن "أمله بتعاون الجارة إيران مع العراق لتجاوز الأزمة المائية، خاصة وأن الضرر كبير وقع على العراق، بالرغم من الاتفاق على تقاسم الضرر".

وأوضح، أن "الواردات المائية صفر من إيران باتجاه ديالى وهور الحويزة ونهر الكارون وهذه سابقة دولية خطيرة" مبينا أن "تركيا وسوريا تعاونا مع العراق في تقاسم الضرر".

في المقابل، استبعد برنامج الأغذية العالمي، وجود أزمة لسوء التغذية الحاد في العراق، مؤكدا أن قلة سقوط الأمطار والجفاف الذي عانى منه العراق خلال الموسم الماضي هو الأول من نوعه منذ الـ40 عاما الماضية.

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