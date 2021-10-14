اتحاد الكرة يحذر الأندية بشأن نظام

2021/10/14 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادحذر اتحاد الكرة العراقي، اليوم الخميس، الأندية من تأخر تحديث نظام "كلاس" الخاص بتسجيل اللاعبين بمنظومة الفيفا.

وذكر الاتحاد بوثيقة موجهة الى اندية الدوري الممتاز حصلتها عليها (بغداد اليوم): "بناء على ماجاء بمذكرة دائرة تراخيص الأندية ونظرا لعدم ايفاء الأندية بتحديث قضايا نظام كلاس رغم التبليغات المستمرة تقرر توجيه انذار نهائي".

ودعا الاتحاد الأندية وفقا للوثيقة الى "تحديث القضايا على النظام لغاية الثانية عشر ليلا من هذا اليوم، وبخلافه لن يتم منحهم التراخيص".

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