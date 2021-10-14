عزم يضع 3 مقترحات للخروج من

2021/10/14 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وضع تحالف عزم، اليوم الخميس، 3 مقترحات للخروج من ازمة نتائج الانتخابات النيابية.

وقال التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم): "يؤكد تحالف عزم على ضرورة المعالجات السريعة لحجم المؤشرات التي رافقت طريقة اعلان النتائج وتأخر احتساب الاف المحطات دون توضيحات كافية".

وأضاف قائلا: "اننا في تحالف عزم ندعو الى تغليب المصلحة الوطنية قبل كل شيء ونقدم مقترحات للخروج من الازمة"، مبينا ان "المقترح الأول يقضي بإعادة العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية وبكل الدوائر الانتخابية وبشفافية تامة على ان تتم عمليات العد والفرز اليدوي بحضور وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين ومراقبي المنظمات الدولية".

وأفاد تحالف عزم ان "المقترح الثاني هو تدوير كوادر المفوضية بشكل كامل بين المحافظات لاعادة العد والفرز اليدوي فيما يكون المقترح الثالث سرعة انجاز تقاطع البصمة الذي نص عليه قانون الانتخابات".

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