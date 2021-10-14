مقتل زعيم داعش غرب افريقيا

2021/10/14 | 23:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أكد الجيش النيجيري اليوم الخميس وفاة زعيم الفرع الإقليمي لتنظيم "داعش" الإرهابي.وصرح رئيس هيئة أركان الدفاع في الجيش النيجيري، الجنرال لاكي إيرابور، للصحفيين بأن زعيم "ولاية غرب إفريقيا" التابعة لـ"داعش"، أبو مصعب البرناوي، "ميت وسيبقى ميتا".ولم يقدم الجنرال أي تفاصيل عن كيفية القضاء على القيادي الإرهابي البارز، فيما لم تصدر "ولاية غرب إفريقيا" أي بيانات بهذا الخصوص.ومن المعروف أن البرناوي هو نجل مؤسس جماعة "بوكو حرام" المتشددة التي تخوض تمردا داميا في شمال شرقي نيجيريا منذ عام 2009، وانفصل عنها عام 2016 بسبب خلافات بينه وزعيم الجماعة.وترأس البرناوي "ولاية غرب إفريقيا" لـ"داعش" خلال فترة ما اب 2016 واذار 2019 ثم استعاد قيادتها في ايار العام الجاري تقريبا./انتهى9

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